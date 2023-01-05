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Osmaniye'de feci motosiklet kazası! Otomobille kafa kafaya çarpıştı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Düziçi Refik Cesur Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. yönetimindeki 80 DT 968 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen 80 ADH 826 plakalı Özlem K. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Ali M.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

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