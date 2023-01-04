Cemal Enginyurt canlı yayında çıldırdı! Kürşat Yılmaz'a 'beni de mi öldürteceksin' deyip saydırdı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı. Enginyurt canlı yayında, "Ne yapacaksın bizi mi öldüreceksin? Tehdit mi ediyorsun milleti sen? Yeter artık"

Mersin’de saldırıya uğrayan Ülkü Ocağı Başkanı tarafından 17 Mart 2022 günü vurularak öldürülen Adana Ülkü ocaklarına bağlı Emrullah Kaplan'ı hatırlatan yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Kürşat Yılmaz, "Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" diyerek öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'i katil ilan etti. Kürşat Yılmaz'ın açıklamalarına DP Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında ateş püskürdü.

Sen hapis yatarken o ülkücülük yapıyordu

Flash TV'de katıldığı yayında konuşan Cemal Enginyurt, Kürşat Yılmaz için 'mafya babası' dedi sonra da açtı ağzını yumdu gözünü... "Sinan Hoca Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaparken, Sinan Hoca ülkücülük yaparken sen hapishanede niye yatıyordun? Ne suç işledin de yatıyordun hapishanede?" diye soran Cemal Enginyurt şöyle devam etti:

Öldürtmezsen namertsin!

"Bir ülkücü ölmüş, iki kız çocuğu babası ölmüş. Ne yapacaksın bizi mi öldüreceksin? Tehdit mi ediyorsun milleti sen? Yeter artık. Haddini bilsinler. İşleri güçleri tehdit. Ne yapacaksın öldürecek misin? Öldürmezsen namertsin. Vurmazsan namertsin. Sinan Ateş ülkücü değil demek Kürşat Yılmaz'a mı kaldı?"

Kürşat Yılmaz ne demişti?

Kürşat Yılmaz, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’e ilişkin açıklama yapmış, Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Bir şahlanış olacak. Kolay mı sanırsınız. Tarih küllerinden doğacak. Önümüzü mü açacaklar mı sanırsınız. Kırılacak zincirler, yıkılacak duvarlar. Tarih Türk’ü yazacak. Verilmeden mücadele galip mi gelinecek sanırsınız…İşte batıl ile hakkın mücadelesi bin yıldır vardı, bugün yine karşı karşıyayız. 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak. Türkiye’nin yükseliş sürecini engellemek isteyen istihbarat yapıları, tek tek adımlarını atıyor. Bu yüzden yaşanacaklara karşı uyanık olmak, birliktelik içinde vakur hareket etmek zorundayız.Mensubiyet şuuru ile büyüdüğümüz, yetiştiğimiz Ülkü Ocakları, akabinde siyasi hayatımızı sürdürdüğümüz Milliyetçi Hareket Partimiz zan ve hizan altında bırakmaya çalışan sosyal medyada bir güruh söz konusudur.

Bizler bu teşkilatın evlatları olarak her zaman ve her daim nefesimizin yettiği son güne kadar liderimizin ve teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Fitneye yer vermeden üstümüze kurulan oyunlara aldırmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan ve bir milim bükülmeden mücadelemizi sürdüreceğimizi kimse aklından çıkarmasın… Mersin’de 17 Mart 2022 yılında 19 yaşında şehit edilen Adana Ülkü ocaklarına bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak.

