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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, memur ve emekliye ek zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sözleşmelinin kadroya geçiş şölenindeki konuşmasında memur ve emekliye ek zammı açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 ek zam yapıldığını duyurdu.

Erdoğan, "Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır.

Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. 

Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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