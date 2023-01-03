Mehmetçik'ten “Önce Vatan” Klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl dolayısıyla "Önce Vatan" klibi hazırladı. Klipte geçen "Adım Mehmetçik benim. Ezan oldum dinmedim, dinmem. Bayrak oldum inmedim, inmem.' şeklindeki sözleri gerçek askerler seslendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Önce Vatan' notuyla; kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personellerin seslendirdiği bir klip paylaşıldı.

Klipte, "Adım Mehmetçik benim. Ezan oldum dinmedim, dinmem. Bayrak oldum inmedim, inmem. Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözleri yer aldı.

Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı vurgulandı.

Rap şarkısı tarzıyla paylaşılan 'Önce Vatan' klibi sosyal medya kullanıcılarının beğenisini aldı.