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Kırtasiye dükkanında iğrenç görüntüler infiale yol açtı cinsel istismarcı hakkında yeni karar

İstanbul Fatih’te 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden bir kırtasiyeci serbest bırakılmıştı. Savcılık, skandal karara aynı gün içerisinde itiraz etti. İstismar şüphelisi tutuklanmak üzere yakalandı.

14 yaşındaki çocuğu dakikalarca taciz etti. Hâkim ev hapsi verdi. “Yetmez” diyen savcı itiraz etti. CNN Tük'ün haberine göre istismar şüphelisi, tekrar gözaltına alındı.

Olay 28 Aralık'ta İstanbul Fatih’te meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan kırtasiye dükkanına girdi. Kırtasiyeci, çocuğun yanına yaklaştı.

Her gün onlarca çocuğun gittiği kırtasiye dükkanında istismara uğrayan çocuk, durumu ailesine anlattı. Aile ise hemen polise ihbarda bulundu.

İstismar şüphelisi, çocuğu tanımadığını söyledi. Ancak, “İlk önce o bana sarıldı” diyerek küçük kızı öptüğünü itiraf etti. Ve buna rağmen hakimlik şüpheli için tutuklama kararı almadı, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Savcı itiraz etti tutuklandı

Savcı, Sulh Ceza Hakimliği’nin skandal kararı üzerine aynı gün içinde harekete geçti. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini hukuka uygun bularak kabul etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 57 yaşındaki istismar şüphelisi, evinde gözaltına alındı.

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