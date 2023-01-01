Portekiz'den gelen gurbetçiden Bakan Koca'ya hastane övgüsü

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaptığı ziyaretin ardından hastaneden ayrılırken, Portekiz'in Başkenti Lizbon'dan tedavi için gelen gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen ile karşılaştı. Bakan Koca'nın yanına gelen Seymen, fotoğraf çektirme isteğini dile getirdikten sonra bir taraftan da hastaneden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yılın ilk bebeklerini gördükten sonra hastaneden ayrılırken Lizbon'dan gelen gurbetçi ile sohbet etti.

Bakan Koca'ya sarılarak samimi görüntüler sergileyen Seymen, "Tedavi için Portekiz'den geldim. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 10 numara bir hastane. Portekiz'de doktorlara Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni anlatıyorum" dedi.