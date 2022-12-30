Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi canlı yayında EYT kapışması fena

Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş arasında ‘EYT’ tartışma yaşandı.

Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünde canlı yayınlanan Sağlı Sollu programında EYT’nin konuşulduğu esnada gerginlik yaşandı.

tv100 yazarları Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı arasında tartışma yaşandı.

Erdoğan'a teşekkür edecek misin?

Yarkadaş’ın, “SGK, taşeron, KYK… İktidar olmadan iktidara her şeyi yaptırdı, muhalefete teşekkür ediyorum” sözlerine Yakışıklı, ““Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür edecek misin?” diye sordu.

Yarkadaş, sözlerinin devamında muhalefetin teşekkürü hak ettiğini söyledi. Yarkadaş, sözlerinin devamında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidar olmadan iktidara istediğini yaptırdığını söyledi. Yakışıklı ise, Yarkadaş’ın sözlerine, “Niye bir kişi çıkıp ‘Kemal Bey adayımız’ demiyor? Yarkadaş: Benim adayım Kılıçdaroğlu’dur” diyerek karşılık verdi.