SGK EYT emeklilik başvurusu e devlet EYT doğum ve askerlik borçlanması başvurusu

EYT emeklilik başvurusu, doğum ve askerlik borçlanması e devletten yapılabiliyor. SGK EYT emeklilik başvurusu için video yayınladı. SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşurken e devletten başvuruda sistemdeki yoğunluk nedeniyle işkenceye dönüştü.

TÜRKİYE EYT emeklilik hakkı için kuyruğa girdi. SGK binalarının önünde geceden kuyruğa girenler oldu. SGK prim dökümü, doğum ve askerlik borçlanması ve EYT emeklilik başvurusu e devlet üzerinden yapılabiliyor. Ancak EYT emeklilik hakkı için bir çok kişi e devlete yönelince aşırı yoğunlukla sistem çöktü.

E devlet SGK aşırı yoğun yanıt vermiyor

SGK emeklilik işlemleri ya da prim dökümü için e devletten başvuru yapanların önüne "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısı çıkıyor.

2 gün içinde EYT başvurusu yapan daha az ödeyecek

EYT emekliliği için prim ödemesi eksik olanlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar e devletten başvurduğunda daha az prim ödeyecek. 1 Ocak 2023 itibariyle doğum borçlanma ve askerlik borçlanması gibi prim ödemeleri zamlı olacak. Haliyle yılın son 2 gününde borçlanma için başvuranlar karlı çıkacak. Bu da SGK önündeki uzun kuyrukların ve e devletteki aşırı yoğunluğun sebebi oldu.