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Gümrük Müdürü, personelini herkesin önünde tokatladı! 'Eşşek herif' deyip tokadı bastı

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükellefleri ile yaptığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna 'eşşek herif' diyerek tokat attı. Müdür Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın sosyal medya paylaşımları ile gündeme getirdiği skandal sosyal medyaya salladı. Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükellefleri ile yaptığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna 'eşşek herif' diyerek tokat attı. 

Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık, gece yarısı Twitter hesabından Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan’a ilişkin açıklama yaptı.

Müfettiş görevlendirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; “Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir” denildi.

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