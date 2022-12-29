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Meyve bıçağıyla soyguna geldi! Kuyumcudan koltuk değnekli hırsıza: Silahı çıkartırım...

FATİH'te koltuk değnekli bir şüpheli, elindeki meyve bıçağıyla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Kuyumcuda çalışan 2 kardeş tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim edildi. Kuyumcu çalışanları ile meyve bıçaklı hırsız arasında olay anında ilginç anlar yaşandı. Kuyumcunun 'silahı çıkartırım canından olursun' dediği şüpheli, soygun girişiminden vazgeçmeyip 'vereceksin altınları' dedi.

Olay, Fatih Şehremini Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, koltuk değnekli M.K., cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli şahıs, yanındaki meyve bıçağını babalarının dükkanında çalışan 2 kardeşe çekerek vitrinde duran altınları almak istedi.

Dükkan çalışanları, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Altınları almak için ısrarcı olan M.K., koltuk değneğiyle dükkanın vitrin camını kırdı. Bunun üzerine dükkan çalışanlarından biri, fırça sapıyla şüpheliye vurarak yere düşürdü.

Dükkanda çalışan 2 kardeş şüpheliyi etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.K.’yi gözaltına aldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Soygun girişimi kamerada

Yaşananlar kuyumcunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra çalışanlarla tartıştığı daha sonra koltuk değnekleriyle vitrin camını kırdığı kaydedilirken dükkan çalışanları şüpheliyi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim ettiği görüldü.

“Meyve bıçağı çıkarıp, soygun yapmaya çalışıyor”

Kuyumcu dükkanının sahibi Erol Akçalı, “Genç bir arkadaştı, koltuk değneği vardı. Meyve bıçağı çıkarıp, soygun yapmaya çalışıyor. Koltuk değneğini de silah olarak kullanıyor. Çocuklarda kendilerini korumak için tezgâhtan çıkmıyor. Soygun yapmaya çalışan kişi, bunalımda olduğunu, para lazım olduğunu söylüyor. ‘Para verelim’ diyorlar, sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama dinlemiyor. Koltuk değneği ile camı kırıyor. Vitrine dalacağı zaman benim çocuklar da üzerine yükleniyorlar. Olay bundan ibaret. Ondan sonra polis geliyor” dedi.

“Bıçağı düşürdüğü zaman çocuğu köşeye sıkıştırdık”

Yaşananları anlatan Mustafa Akçalı, “Abimle birlikte biz yakaladık. Abim elindeki süpürgenin ters kısmıyla hafifçe vuruyor. Sendeleyip elindeki bıçağı düşürdüğü zaman çocuğu köşeye sıkıştırdık. Bir dakika sürmedi, hemen polis ekipleri geldi. Polisler yakaladı” şeklinde konuştu.

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