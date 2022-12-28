Bomba 2023 falı! 29 Aralık kritik gün, 18 Ocak'ta siyasette her şey değişecek! Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu...

2023 yılının falında neler var yeni yılın astroloji haritası çıktı. Ünlü astrolog Zeynep Turan'ın siyaset dünyasıyla ilgili öngörüleri dikkat çekici... 29 Aralık'tan itibaren her şey değişecek... 18 Ocak'a kadar da kim kimden vazgeçti, bütün kulisler değişecek... Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak isteyecek ama yolda hikaye değişecek... Mansur Yavaş aday olursa kesin kazanır... Bu yıl Fenerbahçe Şampiyon olacak... Fatih Terim Galatasaray'a dönecek... İşte Zeynep Turan'ın 2023 astroloji tahminleri...

Türkiye'de henüz ne tarihi, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ne de muhalefetin adayının belli değil. Kulisler her saat biraz daha hareketleniyor. Siyasi astroloji ile ilgili çalışmalarıyla tanınan ünlü astrolog Zeynep Turan, 2023 seçimlerini ve önümüzdeki yıl Türkiye'de ve dünyada yaşanacak gelişmeleri yorumladı. İşte tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu olan Zeynep Turan'ın 2023 öngörüleri...

2023 gergin bir yıl ama kökten çözümler geliyor...

"2023 yılı daha iyi bir yıl mı?" sorusuna Turan, "2022’de dertlerimizi çok çabuk unuttuk, dolayısıyla 2022 yılının baskıyı, öfkeyi durdurmuşluğu olduğu için kollektif bir etkisi vardı. 2023 çok hararetli bir yıl, gergin bir yıl ama olumsuz değil, kökten çözümler geliyor." diyerek yanıt verdi.

2023'te kazançlı çıkacak burç hangisi

Zeynep Turan, "1984 doğumlu birisi için geçmiş daha kötü olmayacak, verimli geçecek. Astroloji diye bir veri var ve bu veride 10 gezegeni alıyoruz onun üstüne 2023 gezegen hareketlerini koyuyoruz hesabı öyle yapıyoruz, mesela bu sene boğalar kazanacak." dedi.

Seçim tarihi, Nisan sonu, Mayıs başı

Erken ya da erkene alınmış seçim tartışmalarıyla ilgili öngörüsünü de açıklayan Zeynep Turan, "22 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Merkür retrosu var boğa burcunda dolayısıyla bu tarihler arasında seçim getirilebilir. AK Parti, 14 Ağustos 2001’de kurulmuş güneşi Aslan, ay burcu İkizler. 26 Şubat 1954 sabaha karşı doğumlu ay burcu Yay ve Mars retrosu, Cumhurbaşkanı’nı direkt etkiliyor ve şu aralar kendi içinde yeni planlamalar yapıyor olabilir" dedi.

29 Aralık kritik! 18 Ocak'a kadar ittifaklar belli olur

"29 Aralık'tan itibaren siyasi gündem hızla değişecek. Dolayısıyla yeni yıla ne zaman girdik anlamayacağız. 18 Ocak'a kadar da kim kimden vazgeçti, bütün kulisler değişir." diyen Zeynep Turan, "Biz 2023’ün ilk 6 ayında ciddi bir şekilde ekonomiye kafa yoruyor olacağız, Haziran’dan sonra çok farklı gelişmelere gebe Türkiye." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu aday olmak isteyecek ama...

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak isteyecek ama yolda hikaye değişecek." diyen Zeynep Turan, "Meral Hanım bence Kılıçdaroğlu’nu ikna etmeye çalışıyor Kemal Bey’de Mars retrosunun karşısında kaldığı için ikna olmuyor. Bence ikna olmayacak ve 6’lı Masa da birtakım kırılmalar ve farklı sesler Tayyip Bey’in hoşuna gidecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu daha güçlü

"Haritalara göre hangi liderin adaylığı daha güçlü gözüküyor?" sorusuna Turan, "71’li İmamoğlu, son olaylara göre söylemiyorum geçen seneki kitabımda ‘Belediyelerin önünde gösteriler var’ dediğimde 2 yıl önce yazdım o yazıyı." karşılığını verdi.

Mansur Yavaş aday olursa kazanıyor

"Mansur Yavaş aday olursa sonuç ne olur?" sorusuna, "Kazanır. İkizleri çok, 2023 İkizleri destekliyor, Kova burcunu destekliyor, Terazi burçlarının yaralarını topluyor." cevabını verirken, "Astrolojik olarak en güçlü Mansur Bey mi duruyor?" sorusu için de, "Evet, ikinci de İmamoğlu"

Kim şampiyon olacak? Fatih Terim bombası Ünlü astrolog 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin haritasının çok avantajlı olduğunu ve şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini söylerken, Fatih Terim'in de yeniden Galatasaray başına geçeceğini ifade etti.

Zelenski 2023 sonunda yok! Savaş Putinsiz sürecek

Zeynep Turan, Rusya-Ukrayna savaşı için de "Zelenskiy 2023'ün sonunda yok. Bir şekilde görevini tamamlayacak, havlu atıp gidecek. Joe Biden sağlığıyla ilgili geri çekilecek. Putin'in savaşı bitmeyecek. Putin'siz de savaş devam edecek" öngörüsünde bulundu.