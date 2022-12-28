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Kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalatmıştı, o anlar kamerada

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsın kaçtığı sırada bir vatandaşın attığı bisiklet parçasıyla yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde şüpheli E.Ç. ile Ayhan Sagut arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada Ayhan Sagut kalp, boyun, sağ ve sol el ve sağ karın bölgelerinden yaralandı. Kavgada ağır yaralanan Ayhan Sagut 112 ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayhan Sagut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde ise saldırgan E.Ç. olay yerinden kaçarken oradan geçmekte olan S.B. yerden aldığı bisiklet parçasının fırlatarak E.Ç.’yi başından yaraladı. E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan cinayet olayı sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında katil zanlısının elinde bıçakla yolda yürümesi ve katil zanlısının bir vatandaşın attığı demir bisiklet parçası ile bayıltılması görüntüleri yer aldı.

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