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Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm videosu! Esrerangiz olay çözüldü meğer ölüm sebebi...

İSTANBUL Gümüşsuyu'ndaki parkta ölü bulunan Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in videosu şoke etti. Polisin Mobese kamerasından aldığı görüntüler Uğur Yanıkel'in ölümünün şüpheli olduğunu ortaya koydu. Uğur Yanıkel son sürat koşarak geliyor ve 3 metrelik duvardan atlayıp ölüyor. Halk TV Uğur Yanıkel'in neden öldüğünü açıkladı.

İSTANBUL Gümüşsuyu’ndaki parkta ölü bulunan Halk Tv YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in ölüm anının görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda meydana geldi.

Uğur Yanıkel'in parktaki ölümü

Halk Tv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, parka gitti. Ardından Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı.

Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kamerada ölüm atlayışı var

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Polis şüpheli buldu

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili “şüpheli ölüm” olarak inceleme başlattı.

Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu

Esrarengiz bir şekilde ölon Uğur Yanıkel’in ölüm nedeni yapılan otopsi ile belli oldu. Adli Tıp Kurumu otopsisinde Uğur Yanıkel'in düşmeye bağlı bel omurunun kırılması ve aort damarının yırtılması sonucu öldüğü belirlendi. Uğur Yanıkel parkta son sürat koşarak gelmiş ve önündeki 3 metrelik yükseltiyi fark etmeyerek düşmüştü. Uğur Yanıkel'in gecenin o saatinde neden o şekilde koştuğu belirlenemezken, düştüğü yerde kimse fark etmediğinden 1 saat kaldığı öğrenildi. Uğur Yanıkel Pazar günü memleketi Ardahan’da toprağa verildi.

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