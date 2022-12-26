Arabanın deposunu 0 TL'ye doldurdu! Güneş panelli elektrikli araç garajı muhteşem

Teknoloji sitesi shefdelete'in sahibi Hakkı Alkan sıfır liraya doldurduğu araç deposuyla gündemde. Hakkı Alkan, yarı elektrikli Volvo marka jepi için bir güneş paneli kurdu. Güneş paneli istasyonu hem araca otopark oldu hem deposunu doldurdu. İşte güneş enerjisi istasyonu ile fullenen araç deposu...

TÜRKİYE yerli elektrikli otomobil TOGG için gün sayarken, Hakkı Alkan'ın 'hayalimdi' dediği elektrikli araç istasyonu çok beğeni aldı.

600 binden fazla kişinin twitterdan izlediği videoda Hakkı Alkan, güneş panelli hem otopark hem şarj istasyonu olan sistemini tanıttı.

Hem garaj hem elektrik istasyonu

Hakkı Alkan, evinin bahçesine garaj vazifesi de gören bir istasyon kurdu. Garajın üstü tamamen güneş enerjisi panelleri ile kaplı. Garajın üstünde toplam 20 adet güneş enerjisi paneli bulunuyor.

Üstü güneş enerjisi altı şarj istasyonu

Garajın çatısındaki güneş enerjisi panellerinden gelen enerji alttaki istasyona iniyor. Volvo elektrikli jeepini bu istasyonda şarj eden Hakkı Alkan, sıfır lira maliyetle depoyu dolduruyor.