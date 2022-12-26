Van Gölü canavarı geri döndü! Herkes bu videoyu konuşuyor

Türkiye uzun süre 'Van Gölü Canavarı'nı tartıştı... Gölde canavar yaşadığını gördüğünü iddia edenler, işte canavar diye görüntü dağıtanlar uzun süredir unutulmuştu. Van Gölü Canavarı efsanesi yeniden gündemde. Van'da yayın yapan yerel bir gazete, gölde çekilen görüntüleri "Efsane geri döndü" başlığıyla duyurdu.

Van Gölü Canavarı hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı. Van Ekspres gazetesi, "Efsane geri döndü, Van Gölü Canavarı görüntülendi" başlıklı bir video yayınladı. Haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Van Gölü sahilinde 'canavar' heyecanı... Van Gevaş ilçesinde hızla hareket eden canlı cep telefonu ile görüntülendi. Gevaş ilçesi Van Gölü sahilinde gezmeye çıkan 3 arkadaş, gölde hareketlilik fark etti. Gölde hızla ilerleyen, siyah renkli ve sırtının tırtırlı olduğu öne sürülen canlıyı görüntülemeye başladılar. Bir süre sonra ortadan kaybolan canlının Van Gölü canavarı olduğunu öne sürdüler."

'Su samuru diyen de var domuz diyen de

Vatandaşlar ise "Su Samuru ya da domuz" yorumlarını yaptı. Görüntüleri izleyenlerin bazıları "Bu yüzen şey su samuru yüzüşü yapıyor. Bilindiği üzere Erciş ve Zîlan Vadisi'nde samurlar yaşıyor" derken, bazıları ise "yaban domuzu" yorumunda bulundu. Görüntüler, Van Gölü canavarı tartışmasını yeniden alevlendirdi.