Rusya fena dalga geçti! Avrupalı aile, hediye fareyi Noel'de böyle yedi

Rus haber kanalı RT, bir reklam yayınlayarak Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile adeta dalga geçti. Reklamda, Avrupalı ailenin art arda kutladıkları 3 Noel'de yaşadıklarına yer verildi. Avrupalı ailenin, çocuklarına Noel hediyesi aldıkları fare son Noel kutlamasında yemek oldu...

Rusya'nın ambargo uygulamasıyla Avrupa'nın içinde bulunduğu enerji krizi ile dalga geçen Rus Haber kanalı RT hazırladıkları reklam filmi ile tüm Avrupa'ya 'sefil bir Noel' diledi.

Gazeteci Sotiri Dimpinoudis, kasvetli Noel reklamını paylaştığı gönderisinde, "Rusya Devleti tarafından finanse edilen haber kanalıRT, İngilizce yayınlarının arasında Batı karşıtı propaganda kusuyor. Reklam 2023 yılını Avrupa'nın karanlıkta ve soğukta kutladığını gösteriyor" dedi.

Avrupalı ailenin arda arda 3 Noel'de yaşadığı dram...

75 saniyelik reklam, ekonomik koşullar kötüleşirken Avrupalı ​​bir ailenin art arda üç Noel'i nasıl kutladığını gösteriyor.

2021 noel hediyesi evcil fare...

Reklamın başında, arkada yılbaşının vazgeçilmez şarkısı 'Silent Night' çalarken bir anne babanın küçük kızlarına hediye olarak kafasında kurdele olan bir hamster hediye ettikleri görülüyor. Ekranda beliren yazıdan bunun 2021 yılı kutlaması olduğunu anlıyoruz.

Elektriği hamsterın çarkından elde ettiler

2022 yılbaşı kutlamasında anne baba ve çocuk evde kışlık montlarla, battaniye altında otururken, hediye edilen hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacı aydınlatılıyor.

Hediye fare 2023 Noel'inde yemek oldu!

2023 yılında ailenin fakirleştiği gözle görülüyor. Yine paltolar içindeki aile bir masa etrafında Yemek yerken görülüyor. Baba annenin sunduğu çorbayı içerken ağzına hamsterın kafasındaki kurdele geliyor.

Anne, kızı anlamasın diye babayı susturuyor

Anne küçük çocuğun evcil hayvanının tatil yemeği olduğunu anlamaması için babayı susturuyor ve ekranda bir yazı beliriyor:

"Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT'yi izleyebilirsiniz." Reklam bugün Batı medyasında kendine geniş yer buldu ve tepkilere neden oldu.