Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı HÜRJET hangardan çıktı geri sayım başladı! İşte ilk uçuş tarihi...

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için kritik bir aşamaya daha geçildi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve hangardan ilk kez çıkış yapan HÜRJET, yer testlerini tamamladıktan sonra gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak.

Milli Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET, kısa süre önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerindeki hangarından ilk çıkışını gerçekleştirdi. İniş takımları üzerinde bulunan HÜRJET'in ilk prototipi, uçak çekici araç vasıtasıyla hangardan çıkarıldı.

18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen HÜRJET prototipinin, henüz motorlarının entegre edilmediği görüldü. Kısa süre içerisinde motorlarının da entegre edilmesi beklenilen uçak, yer testlerine başlayacak ve 2023 yılındaki ilk uçuşuna hazırlanacak.

Kısa süre önce Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk HÜRJET siparişinin verilmesi yönünde karar almıştı. TUSAŞ öz kaynaklarıyla başlatılan HÜRJET Projesi, böylelikle devlet zırhına bürünmüştü.

HÜRJET PROJESİ

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlattı.

HÜRJET ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuşun 18 Mart 2023 yılı başında icra edilmesi, sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar; Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği), Eğitimlerde Karşıt Kuvvet Görevi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız), Akrobatik Gösteri Uçağı, Uçak Gemisi Uyumlu Uçak olarak belirtiliyor.

Proje kapsamında iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Kanat Açıklığı 9,5 m

*Uzunluk 13,6 m

*Yükseklik 5,1 m

*Kanat Alanı 35 m^2

*İtki 17.600 lb

*Azami Hız 1,4 Mach

*Servis Tavanı 45.000 ft

*G Limiti +8 G/-3 G

*Menzil 2222 km