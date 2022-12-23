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POLİTİKA

Ümit Özdağ şaka gibi konuştu! Oy kullanma yaşı 12'ye düşerse tek başına iktidarız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında ciddi ciddi konuştu ama dinleyenler "şaka yapıyor" herhalde dedi. 12 yaşındaki çocukların kendisini yolda durdurup sarıldığını söyleyen Ümit Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasette kendisinden bahsettirmek için yeni bir çıkış daha yaptı. Özdağ'ın Youtube'da Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtlarken yaptığı açıklama "şaka mı bu" dedirtti. Ama Özdağ çok ciddi olduğunun altını çizdi.

Ümit Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı. Çok şaşıran Sevinç'in, "Ciddi mi diyorsunuz?" tepkisine, Özdağ, "Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar" diye yanıt verdi.

Özdağ'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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