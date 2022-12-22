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Sultangazi'de fabrikada büyük yangın

İstanbul Sultangazi'de otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevli bir şekilde yangın devam ederken, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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