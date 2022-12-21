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POLİTİKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu : Erdoğan beni kıskanıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bomba açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, "Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine baka ebeveynler arıyor” demişti. Ekrem İmamoğlu "beni kıskanıyor baba oğul gibiyiz' diyerek mertçe mücadeleye çağırdı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisin kastederek, "Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine baka ebeveynler arıyor” sözlerine yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu, "beni kıskanıyor' dedikten sonra şunları söyledi:

-“Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu ailemizin lideri. Bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi gösteriyor olması garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bu bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi ama biz çok sıkı bağlara sahibiz. 

Babam kıskanır sanmıştım, Erdoğan kıskandı

"Hem CHP ailesi olarak genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın baba oğul ilişkisi olarak tarif etmesi benim için çok güzel bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu sayın cumhurbaşkanında yüksek.

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