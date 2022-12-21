Sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu o anlar kamerada

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Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile...

CHP grup Kemal Kılıçdaroğlu : Sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı olamazsın