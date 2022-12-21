Sinop'taki gemi yangınından yeni görüntüler! Kayıp kaptan aranıyor...
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İlk gelen bilgilere göre gemide bulunan 13 kişi yaralandı ve yaralı mürettebat teknelerle Sinop Limanı'na getirildi. Öte yandan Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada 17 kişinin yaralandığının, gemi kaptanının ise hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir bilgisi paylaşıldı. Yangın sırasında denize atladığı düşünülen kayıp kaptan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar...
Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu.
"Birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu"
Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.
Kayıp kaptan denize atlamış!
Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.