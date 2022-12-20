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Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısına damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu ile...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısının yıldızı oldu. Ekrem İmamoğlu gruba Kemal Kılıçdaroğlu ile geldi. Tüm kameralar ve gözler bu ikiliye döndü.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gelip aralarında sorun olmadığı mesajını verdi.

Ekrem İmamoğlu ile gruba geldi

CHP grup toplantısında Ekrem İmamoğlu alkışlarla karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grubun ilk sırasına İmamoğlu'nu da yanına alıp oturdu. 

Baba oğul gibiyiz

Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde yaptığı konuşmayla da Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkinin "baba - oğul' gibi olduğunu vurguladı şunları söyledi:

-Belediye başkanımız buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği şeyi ifade edeceğim. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır ona sahip çıkmak boynumun borcudur. Erdoğan'a da insani olarak söylemek isterim ihtiras doymak bilmeyen canavardır. İhtirasının esiri olma kin kusma. Adaletli olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi kucaklaşmanın ne olduğunu. İhtirasına teslim oluyorsan 4-5 ay sonra ne olduğunu göreceksin. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok.

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