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Hatay semalarında görenler şaştı kaldı: Gökyüzündeki esrarengiz cisim ne? Alarma geçildi

HATAY’ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde esrarengiz bir cisim ortaya çıktı. Denize doğru alçalan cismi balıkçılar da gördü. Güvenlik güçleri alarma geçti.

HATAY İskenderun'da günbatımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan İHA muhabiri, gökyüzünde bir cisim fark etti. Yamaç paraşütçüsüne benzetilen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçıların da dikkatini çekti.

Durumun 112 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden araştırma başlattı. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cisim ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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