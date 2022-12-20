BIST 5.392
DOLAR 18,66
EURO 19,87
ALTIN 1.084,48
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsa

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe ettiği üstüne kayıtlı 6 dönümlük arsa, havadan görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu.

Haberin ardından Hacıbektaş’ta arsanın yeri ve kim tarafından satıldığı merak konusu oldu. Devlet Bahçeli’nin bahsettiği 5 bin 788 metre karelik arsa Zir Mahallesi 357 ada, 1 parselde yer alıyor. Arsanın yaklaşık 10 yıl önce, Hacıbektaşlı bir vatandaş tarafından, Bahçeli haricindeki 3. bir şahsa satıldığı, 3. şahsın ise arsayı 1 yıl kadar önce Devlet Bahçeli’ye sattığı belirtildi. Bahçelinin Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığı arsa dron ile görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Laf attıkları kızı koruyan adamı arabanın içinde bıçakladılar dehşet anları görüntülendi
Laf attıkları kızı koruyan adamı arabanın içinde bıçakladılar dehşet anları görüntülendi
Hatay semalarında görenler şaştı kaldı: Gökyüzündeki esrarengiz cisim ne? Alarma geçildi
Hatay semalarında görenler şaştı kaldı: Gökyüzündeki esrarengiz cisim ne? Alarma geçildi
Can Ataklı'dan olay sözler! "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var, ne b.k yerseniz yiyin"
Can Ataklı'dan olay sözler! "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var, ne b.k yerseniz yiyin"
Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum
Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum
İstanbul'da kar yağışı başladı: Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü!
İstanbul'da kar yağışı başladı: Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü!
HDP'li Garo Paylan'dan polise skandal tehdit: Hesap vereceksin altı ay kaldı
HDP'li Garo Paylan'dan polise skandal tehdit: Hesap vereceksin altı ay kaldı
Öfkeli anne tacizcinin kapısına dayandı! Feryat eden babaanne bayıldı o anlar kamerada!
Öfkeli anne tacizcinin kapısına dayandı! Feryat eden babaanne bayıldı o anlar kamerada!
Eski Maltepe CHP meclis üyesinin zincirleme tacizine skandal ceza
Eski Maltepe CHP meclis üyesinin zincirleme tacizine skandal ceza
AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı
AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız
HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar Kadıköy'de kendi partisinin binasına alınmadı
HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar Kadıköy'de kendi partisinin binasına alınmadı
Gaziantep'te işçi servisi faciaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te işçi servisi faciaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı