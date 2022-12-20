Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe ettiği üstüne kayıtlı 6 dönümlük arsa, havadan görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu.

Haberin ardından Hacıbektaş’ta arsanın yeri ve kim tarafından satıldığı merak konusu oldu. Devlet Bahçeli’nin bahsettiği 5 bin 788 metre karelik arsa Zir Mahallesi 357 ada, 1 parselde yer alıyor. Arsanın yaklaşık 10 yıl önce, Hacıbektaşlı bir vatandaş tarafından, Bahçeli haricindeki 3. bir şahsa satıldığı, 3. şahsın ise arsayı 1 yıl kadar önce Devlet Bahçeli’ye sattığı belirtildi. Bahçelinin Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığı arsa dron ile görüntülendi.