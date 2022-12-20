BIST 5.385
DOLAR 18,66
EURO 19,80
ALTIN 1.076,16
MEDYA

Can Ataklı'dan olay sözler! "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var, ne b.k yerseniz yiyin"

CHP medyasında Kemal Kılıçdaroğlucu ekibin içinde yer alan gazeteci Can Ataklı, "Erdoğan kolay yeneceğini bildiği için aday olarak Kemal kılıçdaroğlu'nu istiyor" diyen CHP'lilere 'geri zekalı' dedi...

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda muhalefete yönettiği eleştirilerle gündeme gelen Can Ataklı, CHP'lilere sert sözlerle yüklendi. CHP içindeki "Kemalci" gazetecilerden Can Ataklı, bu sefer kendi Youtube yayınında "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" deyip saydırdı. "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" diyen Can Ataklı şöyle devam etti:

Hakikaten buna inanan geri zekalılar...

"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var."

TT yapın, ne b.k yerseniz yiyin...

"Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kaybettik" diyenlere "Nereye gidecek ulan bu oylar Kılıçdaroğlu aday olursa? Bir de şu ahmaklığı da söyleyeyim; ikide bir takım aptallar -Bilerek bu kelimeleri söylüyorum, TT yapın ne b.k yerseniz yiyin- 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım' diyormuş. Bırakın artık bu aptallıkları..."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum
Hadise kalça dansı yaptı, sosyal medyadan paylaştı: 2023'e adım atıyorum
İstanbul'da kar yağışı başladı: Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü!
İstanbul'da kar yağışı başladı: Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü!
HDP'li Garo Paylan'dan polise skandal tehdit: Hesap vereceksin altı ay kaldı
HDP'li Garo Paylan'dan polise skandal tehdit: Hesap vereceksin altı ay kaldı
Öfkeli anne tacizcinin kapısına dayandı! Feryat eden babaanne bayıldı o anlar kamerada!
Öfkeli anne tacizcinin kapısına dayandı! Feryat eden babaanne bayıldı o anlar kamerada!
Eski Maltepe CHP meclis üyesinin zincirleme tacizine skandal ceza
Eski Maltepe CHP meclis üyesinin zincirleme tacizine skandal ceza
AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı
AK Partili Mücahit Birinci'den Ekrem İmamoğlu iddiası! Hakim cezayı yanlış hesapladı
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız
Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Sicil dosyalarınız elimizde seçime kadar meydanlarda anlatacağız
HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar Kadıköy'de kendi partisinin binasına alınmadı
HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar Kadıköy'de kendi partisinin binasına alınmadı
Gaziantep'te işçi servisi faciaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te işçi servisi faciaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı
Nusret sahaya indi Messi öyle bir baktı ki herkes onu konuşuyor!
Nusret sahaya indi Messi öyle bir baktı ki herkes onu konuşuyor!
Eyüp Aksu 'yalan' demişti! Taksici Türk kadını almadı yabancı iki erkeği aldı
Eyüp Aksu 'yalan' demişti! Taksici Türk kadını almadı yabancı iki erkeği aldı
Canlı ayında 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte mide bulandıran o görüntüler...
Canlı ayında 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte mide bulandıran o görüntüler...