Can Ataklı'dan olay sözler! "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var, ne b.k yerseniz yiyin"

CHP medyasında Kemal Kılıçdaroğlucu ekibin içinde yer alan gazeteci Can Ataklı, "Erdoğan kolay yeneceğini bildiği için aday olarak Kemal kılıçdaroğlu'nu istiyor" diyen CHP'lilere 'geri zekalı' dedi...

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda muhalefete yönettiği eleştirilerle gündeme gelen Can Ataklı, CHP'lilere sert sözlerle yüklendi. CHP içindeki "Kemalci" gazetecilerden Can Ataklı, bu sefer kendi Youtube yayınında "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" deyip saydırdı. "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" diyen Can Ataklı şöyle devam etti:

Hakikaten buna inanan geri zekalılar...

"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var."

TT yapın, ne b.k yerseniz yiyin...

"Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kaybettik" diyenlere "Nereye gidecek ulan bu oylar Kılıçdaroğlu aday olursa? Bir de şu ahmaklığı da söyleyeyim; ikide bir takım aptallar -Bilerek bu kelimeleri söylüyorum, TT yapın ne b.k yerseniz yiyin- 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım' diyormuş. Bırakın artık bu aptallıkları..."