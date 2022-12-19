Eski Maltepe CHP meclis üyesinin zincirleme tacizine skandal ceza

Maltepe eski CHP meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz'ın bir buçuk yıl önce 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği, mahkeme tarafından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması skandalı gündemi adeta sarstı.

Eski Maltepe CHP meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz isimli şahsın bir buçuk yıl önce 13 yaşındaki bir kız çocuğunun zincirleme taciz kandırma maruz bırakması sonrası annesi tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Mehmetçik Yılmaz'ın ise yakalandıktan sonra önce mahkeme tarafından 18 ay cezaya çarptırılıp, sonrasında ise iyi halden cezasının 1 yıl 3 aya düşürüldüğü, sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan bu olayın CHP tarafından hiçbir şekilde gündeme getirilmemesi ise tepkileri beraberinde getirdi.