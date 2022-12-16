Müge Anlı ATV 3 çocuğun aç bırakılıp işkence gördüğü ev! Kapısına hayvan zili asmışlar

ESKİŞEHİR'deki çocuk istismarı Türkiye'yi sarstı. Müge Anlı 3 çocuğun işkenceye uğrayıp aç bırakıldığı evin görüntülerini yayınladı. Çocuklar çatı katında tutulmuş, kapılarına hayvan zili takılmış. Tuvaletlerini pet şişeye yapmışlar ve bir kilimin üzerinde uyumuşlar. 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik bu evde aç bırakıldıktan sonra dövülerek öldürüldü, 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik korkunç bir halde bulundu.

ESKİŞEHİR'de 3 çocuğun aç bırakılıp işkenceye uğraması şoke etti. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınındaki ifşa kan dondurdu. İşkence gören ve aç bırakılan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ölünce korkunç olay ortaya çıktı. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu. Çocuklar bir deri bir kemik kalmıştı ve açlık ile işkenceden perişan haldeydiler. Müge Anlı işkence evini gösterince tüyler diken diken oldu.

Çocukların yaşadığı yer

Müge Anlı canlı yayında 3 küçük çocuğun yaşadığı yeri gösterince izleyen herkesin aklı başından gitti. 3 küçük çocuk evin her tarafından ışık görünen çatısına hapsedilmiş. Çocuklara yatacak yer olarak bir kilim verilmiş. Ne bir yorgan ne bir battaniye var. Kuru beton üstünde 3 çocuk aç bırakılarak burada yaşatılmış.

Kapıya hayvan zili asmışlar Çocuklara bakmakla yükümlü olan babaanne, amca ve hala aç bırakıp işkence ettikleri yetmez gibi onlara hayvan muamelesi yapmışlar. Çocukların çatıdan inmelerini yasaklamışlar. Habersiz çıkmasınlar diye de kapıya hayvanların boynuna asılan bir zil takmışlar. Çocuklar ne zaman kapıyı açmaya çalışsa zil çalmış ve bir de dışarı çıkmak istedikleri için şiddetli darpa maruz kalmışlar.