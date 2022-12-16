Müge Anlı çocuk işkence ifşası! Eskişehir'de Nur Elif öldü 2 kardeşi bir deri bir kemik bulundu

Müge Anlı korkunç olayı nasıl öğrendiklerini şöyle anlattı:

-Dün akşam Gülizar hanım bizi aradı. Koştu geldi, dedi ki size ulaşmam lazım yardıma ihtiyacım var. 3 çocuktan bahsetti. Eskişehir'de yaşanıyor. Diğer 2 çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Çocuklar bir deri bir kemik kalmış, işkenceye uğramış. Beni çok etkileyen bir olay.