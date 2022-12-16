Müge Anlı çocuk işkence ifşası! Eskişehir'de Nur Elif öldü 2 kardeşi bir deri bir kemik bulundu
ESKİŞEHİR'de 3 çocuğun aç bırakılıp işkenceye uğraması şoke etti. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınındaki ifşa kan dondurdu. İşkence gören ve aç bırakılan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ölünce korkunç olay ortaya çıktı. 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu. Çocuklar bir deri bir kemik kalmıştı ve açlık ile işkenceden perişan haldeydiler. Müge Anlı işkence evini gösterince tüyler diken diken oldu. İşte Eskişehir'de yaşanan korkunç olay
ESKİŞEHİR'de 3 çocuk aç bırakılmış ve işkence görmüş halde babaanne, hala ve amcalarının yaşadığı evde bulundu. Türkiye'nin gündemini sarsacak olayın detayları ve çocukların yaşadığı korkunç işkence Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında ifşa edildi. Çocuklardan 6 yaşındaki Nur Elif Tiktik ölünce korkunç olay ortaya çıktı. İşkence evinde 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik korkunç bir halde bulundu.
Türkiye gündemine oturacak çocuk işkencesi Eskişehir'deki Fevzi Çakmak mahallesinde yaşandı. Anne ve babaları uzun süredir cezaevinde olan 3 çocuğu babaanne, amca ve hala bakıyordu. Nur Elif Tiftik ölünce korkunç gerçek ortaya çıktı.
Müge Anlı korkunç olayı nasıl öğrendiklerini şöyle anlattı:
-Dün akşam Gülizar hanım bizi aradı. Koştu geldi, dedi ki size ulaşmam lazım yardıma ihtiyacım var. 3 çocuktan bahsetti. Eskişehir'de yaşanıyor. Diğer 2 çocuğu kurtarmaya çalışıyor. Çocuklar bir deri bir kemik kalmış, işkenceye uğramış. Beni çok etkileyen bir olay.
İşkence evinde çocuklar nasıl bulundu?
Anne ve babaları hapiste olan 3 çocuğu babaanne Cihangir Kurumlu, hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik yaşadıkları evde bakıyorlar. Şu anda babaanne kaçtı amca ve hala polis tarafından gözaltına alındı. Olayın detaylarına ise şöyle: