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Tekel bayisine girip 'Müslümanım diyorsunuz alkol satıyorsunuz' dedi dayağı yedi

İSTANBUL Esenyurt’ta girdiği Tekel bayisinde “Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz” diyen kişi dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı...

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi 'selamünaleyküm' diyerek girdiği tekel bayisine 'Müslümansınız değil mi abi' dedi. Dükkan sahibinin 'elhamdülillah' cevabı vermesi üzerine de "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz” dedi. Bunun üzerine dükkan sahibinin küfürlü tepki gösterdiği kişi itiraz edince bir de üstüne dayak yedi. 

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