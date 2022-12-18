BIST 5.214
DOLAR 18,65
EURO 19,77
ALTIN 1.074,86
YEREL

Dayanamadım! Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu CNNTürk'te açıkladım!

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CNNTürk'te, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı dava ve sonrasında Saraçhane'de yapılan mitingin "Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'çalım' mı?" başlığı altında tartışıldığı programa katılarak ironili yanıtlar verdi.

"Siyasete biraz ironi katalım" ifadeleriyle sözlerine başlayan Çıray, "Kemal Bey'e bir 'komplo' olduğunu ve bu 'komploda' birlikte hareket ettiklerimizi itiraf etmekle başlıyorum" diyerek sözlerinin devamında söz konusu iddialar için "Böyle aşağılık bir komployu yapmadığımız gibi bunda becerikli de değilizdir" dedi. 

Kendisinin "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" sözlerinin de tartışıldığı programda, sözlerinin cımbızlandığını söyleyen Çıray verdiği ironili yanıtı sosyal medya hesaplarından da "Dayanamadım.. Sayın Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu CNNTürk'te açıkladım!" ifadeleriyle paylaştı.

Telefonla bağlandığı yayında "Siyasete biraz ironi katalım" ifadeleriyle cümleye başlayan Çıray, "Kemal Bey'e bir komplo olduğunu itiraf etmekle başlıyorum. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın koordinasyonunda Sayın Soylu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' demesini rica ettik. İmamoğlu da sinirlenerek kendisine cevap verdi ve o cevap YSK'ya verilmiş gibi anlaşılınca savcıdan rica ettik. Sağolsun savcımız kamu davasını açtı" diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'nun ceza almasına giden süreci kendileri planlamış gibi ironili bir senaryo anlattı. 

Konukların dinlediği ironili yanıtın ardından programda tartışılan konulara değinen Çıray, İmamoğlu'nun yaşadığı sürece dikkat çekerek "Ne sayın genel başkanımız ne de biz böyle aşağılık bir komployu yapmadığımız gibi bunda becerikli de değilizdir. Türkiye'de bir kez daha adalet rezaleti yaşandı. Buradan bir çıkar ummak ancak aşağılık siyasetçilerin niyeti olabilir" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aziz Sancar adının Mardin Havalimanı'na verilmesi için ne dedi?
Aziz Sancar adının Mardin Havalimanı'na verilmesi için ne dedi?
Çocuğunu takside bırakıp dönmedi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Çocuğunu takside bırakıp dönmedi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Milli füzeler Çakır ve Siper gün sayıyor önümüzde engel kalmadı
Milli füzeler Çakır ve Siper gün sayıyor önümüzde engel kalmadı
Erzurum'da korkutan deprem şiddetini AFAD duyurdu!
Erzurum'da korkutan deprem şiddetini AFAD duyurdu!
Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret ve EYT açıklaması! Net tarih verdi duyuracağız
Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret ve EYT açıklaması! Net tarih verdi duyuracağız
Türkiye'den Mısır'a ihlal tepkisi! Bir an evvel süreci başlatın
Türkiye'den Mısır'a ihlal tepkisi! Bir an evvel süreci başlatın
Futbol okulu antrenöründen 14 yaşındaki sporcusuna 'seni seviyorum evine geleceğim' mesajı
Futbol okulu antrenöründen 14 yaşındaki sporcusuna 'seni seviyorum evine geleceğim' mesajı
AK Parti'nin etkin ismi konuştu! İşte seçim için tartışılan iki tarih
AK Parti'nin etkin ismi konuştu! İşte seçim için tartışılan iki tarih
SGK'den gelen tebligatı açmasıyla şoka girdi felç geçiriyordu 'ellerimin daha nasırı geçmedi' dedi
SGK'den gelen tebligatı açmasıyla şoka girdi felç geçiriyordu 'ellerimin daha nasırı geçmedi' dedi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ahmet Hakan'dan imamoğlu kararı sonrası altılı masaya sert sözler fırsattan istifade etmekten bile acizler
Ahmet Hakan'dan imamoğlu kararı sonrası altılı masaya sert sözler fırsattan istifade etmekten bile acizler
THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak