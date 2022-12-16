Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'olay çöp' cevabı! Şurda 3-5 ayı kaldı işini...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Süleyman Soylu açıklaması gündem oldu. Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan karara Süleyman Soylu'nun yaptığı yorum üzerine "çöp" üzerinden cevap verdi. İmamoğlu 'hala okumuyor galiba çöpleri büyükşehir değil ilçe belediyeler topluyor' dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ahmak davasından' 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası almıştı. Ekrem İmamoğlu o sözleri Süleyman Soylu'nun 'ahmak' lafını alıntılayarak ona yanıt için söylediğini açıklamıştı. Ancak mahkeme sözlerin YSK üyeleri için söylendiğinde ısrarcı olup hapis cezası vermişti.

Çöpleri kimin topladığını bilmiyor

Bugün gazeteciler Ekrem İmamoğlu'na Süleyman Soylu'nun kararla ilgili "yargıya saygı duymak lazım, süreci etkilemeye çalışıyorlar, biz yapsak çarmıha gererlerdi' sözünü sordu. Ekrem İmamoğlu bu soruya 'çöp' üzerinden yanıt verdi ve şunları söyledi:

-Çöpleri bile toplayamıyorlar diye aynı konuşmanın içinde beyanı olmuş. Sayın İçişleri bakanı Büyükşehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor.

Şu kalan 3-5 ayında işini iyi yapsın

İçişleri bakanlığına başlarken bu konularda tek bir yönetmelik ve kitap okumadığını söylemişti. Hala okumamaya , ezberden savurmaya devam ediyor. İşini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında.