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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu kararı çıktığı an! Akşener 'Gel yeni başladı' deyip sarıldı İmamoğlu : Evet ablacığım

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak davasında' karar verildiği ana ilişkin video olay oldu. Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın açıklanmasını makamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bekledi. Karar açıklandığı anda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerinden kalkarak, "Evet gel, yeni başladı" deyip Ekrem İmamoğlu'na sarıldı. Ekrem İmamoğlu da "Evet ablacığım" karşılığını verdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme tarafından hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararını, Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Binası'nda aldı. Kararı beklediği sırada yanında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in kararı öğrendikleri anın video görüntüleri paylaşıldı. 

Ekrem İmamoğlu kararı öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu evet ablacağım deyip sarıldı

14 Aralık günü çıkan kararı makamında bekleyen Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası aldığı öğrendi. O anlarda karşısındaki koltukta oturan Meral Akşener yerinden kalkıp "Evet gel, yeni başladı" diyerek Ekrem İmamoğlu'na sarıldı. Ekrem İmamoğlu da "Evet ablacığım" diyerek Meral Akşener ile kucaklaştı. 

EKREM İMAMOĞLU AHMAK DAVASI KARARI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiası ile yargılandı. Ekrem İmamoğlu lafının Süleyman Soylu'ya olduğunu söylese de savcı YSK üyelerine hakaret konusunda ısrarlı davrandı. 14 Aralık 2022 çarşamba günü yapılan son duruşmada mahkeme heyeti Ekrem İmamoğlu'nu 'ahmak' davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak getirdi. 

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