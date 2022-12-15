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Ekrem İmamoğlu davasında flaş gelişme! Sözcüsü açıkladı dava istinafa taşınıyor!

Ekrem İmamoğlu davasında flaş gelişme! Sözcüsü açıkladı dava istinafa taşınıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Aralık'ta görülen davada 2 yıl 7 ay ceza aldı. Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun davayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı." ifadelerini kullandı. Öte yandan savcılık mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi. İşte İmamoğlu davasında yaşanan flaş gelişmenin detayları...

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada savcı Furkan Okudan'ın İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadığını ifade etti.

"Verilen ceza savcı bey tarafından az bulunmuş"
Savcının istinafa gideceğini belirten Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız."

Savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetmişti.

 

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