Ahmet Davutoğlu Saraçhane'den bombaladı: "Sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaların ardından harekete geçen altılı masa İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de buluştu. Tarihi mitingte sahneye çıkan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alanı dolduran binlere seslenen Davutoğlu, "Bizi korkutmak istiyorsanız işte buradan sadece bu meydanı dolduranların adına değil 85 milyon demokrasi aşığı adına söylüyorum, sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasının ardından 6'lı masa harekete geçti. Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhanede düzenlenen mitingte katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Davutoğlu'nun Saraçhane'deki açıklamaları;

- Bugün bu meydandayız meselemiz sadece İmamoğlu'nun hak ettiği mekamı korumak değildir. Meselesimiz İstanbul seçmeninin iradesini korumaktır.

- Bizim meselemiz siyaset üstü bir meseledir. 6 Genel Başkan olarak buradayız. Hepimiz aynı gür sesle hak, hukuk ve özgürlük diyoruz.

"Zannettiler ki kurdukları vesayet düzeni sürer"

-Yüreğimde bir şeyler düğümlendi, boğazımda düğümlendi. İşte söylüyorum 21 Nisan 1998'de Büyük Şehir Belediye binasında hangi değeri savunduysam 15 Temmuz 2016 akşamı televizyon ekranlarında hangi değeleri savunduysam yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım. Buradan güç sahiplerine sesleniyorum sakın ha sahip olduğunuz mutluk güç sizi aldatmasın geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar. 27 Mayıs'ın darbesini yapanlar, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yapanlar zannettiler ki kurdukları vesayet düzeni sürer. Zannettiler ki o mekanlar ilallabet kendilerine aittir. Partileri kapattılar siyasetçileri yasakladılar. Düşünce özgürlüğü, basını yok ettiler.

"Sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmiyoruz"

- Eğer dün aldığınız kararla bize mesajınız şuysa nasıl iki kez seçilmesine engel olduğunuz İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanını bir kez daha makumiyet üzerinden makamından alabiliyorsak. 2023 seçimlerine de hipotek koyarız diyorsanız. Bu yolla bizi korkutmak istiyorsanız işte buradan sadece bu meydanı dolduranların adına değil 85 milyon demokrasi aşığı adına söylüyorum. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Sizin tehditlerinize boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin hakkını hukukunu adaletini koruyacağız.

"Türk yargısı için kara bir gündü"

-Güç sahiplerine sesleniyorum. Sakın seçim sandığı üzerinden siyaseti dizayn etmeye kalkışmayın. Bağımsız mahkeme karar verdi demeyin. İnanmayız. Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız. Alacağınız karar Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirecek. Zor dönemlerin hakimleridir tarihe geçenler. Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir. Dün Türk yargısı için kara bir gündü. YSK başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz. Bir tahrik ortamı yaratılarak toplumsal gerilimi ortaya çıkarmaya çalışan iktidara karşı, iktidar partilerine gönül veren seçmenlere de sesleniyorum. Tahriklere kapılmayın. AK Parti seçmenine sesleniyorum. Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. O geniş kitlelerin bu kararla başları öne eğildi. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. Müsterih olun. Bu seçim yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçim sonucunda hiçbir toplum kesimi kaybetmeyecek.

-İstanbul, en büyük hocamdır. Bir İstanbullu olarak, ona karşı direnecek ve İmamoğlu'nun hakkını korumak konusunda en ufak bir tereddüt göstermeyeceğiz.

"Kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasına buyurun"

-Gelecek kaygısı taşıyan değerli vatandaşlarım; biliniz ki biz ayaktayız. Hedefimiz; kimsenin düşüncesini açıklarken korkmadığı, inancı için engellenmediği yeni bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Altılı masa Türkiye'nin masasıdır, milletin masasıdır. Beştepe sakinlerine sesleniyorum; Türkiye'de iki sofra var. Biri; kurtlar sofrası. Biz o kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim Sofrası kurduk. Kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasına buyurun.

-Önümüzdeki seçim sonucunda kimse kaybetmeyecek. Azimle yürüyeceğiz. İktidara sesleniyorum; bu masa dağılmayacak. Biz mevkilerin, makamların peşinde değiliz. İlk toplantımızda ortak politikalar metnimizi açıklayacağız.

Ahmet Davutoğlu programlarını iptal etti

6'lı masanın bir araya geldiği tarihi Saraçhane mitingi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programlarını iptal ettiğini duyuran Davutoğlu, "Millet iradesine ipotek konulamaz Sn. Erdoğan bunu en iyi sen bilirsin" ifadelerini kullandı.

İşte Davutoğlu'nun o paylaşımı;

Millet iradesine ipotek konulamaz Sn. Erdoğan bunu en iyi sen bilirsin. İstanbul Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve onu bu göreve seçen İstanbullu seçmenin iradesine sahip çıkmak için programlarımı iptal ettim, İstanbul'a geliyorum.