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Putin'den Türkiye gaz merkezi açıklaması: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Putin'den Türkiye gaz merkezi açıklaması: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

Putin, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca." diye konuştu.

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