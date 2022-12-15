Alaattin Çakıcı'nın kesinleşen hapis cezası için yeni karar! İnfazı durduruldu

Afla cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı’nın kesinleşen 9 ay 10 günlük hapis cezası, Ankara Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kanun yararına bozma’ yoluna gidilerek durduruldu. Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı’ya karşı işlediği iddia edilen "Tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" davasında aldığı cezayı bozmuştu.

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Ankara Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında 2017 yılında cezaevinde hükümlü bulunduğu sırada "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla verilen hapis cezasını, ‘kanun yararına bozma’ yoluna gitti. Mahkeme, bu nedenle 9 ay 10 günlük cezanın infazını durdurdu.

Dava 15 Ekim'de karara bağlandı

DW'nin haberine göre, Çakıcı hakkında, 2017 yılında cezaevinde hükümlü bulunduğu sırada "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ön ayak olduğu infaz indirimi paketi kapsamında tahliye edilen Çakıcı, Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 15 Ekim 2022 tarihinde 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf önce cezayı onadı

Çakıcı’nın avukatları, bu cezayı istinaf etti. Kısa sürede dosyayı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi 1. Heyet, 3 Kasım 2022 tarihinde Çakıcı’nın itirazını reddetti ve cezayı onadı.

Kararda, "vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; atılı eylemin sanık tarafından işlendiği ve doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin dosyaya uygun olarak takdir edildiği" belirtildi.

Cezaevine konulması işlemi başlatıldı

Kararda, bu nedenle hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı. Karar, cezanın infazı için Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, kararı cezaevine giriş işlemleri için 24 Kasım’da Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu'na gönderdi. Ancak bu sırada sürpriz bir gelişme oldu.

Savcılık kanun yararına bozma istedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Kanun Yolları Bürosu, 25 Kasım’da Çakıcı’nın kesinleşen cezasına karşı istisna bir yol olan "kanun yararına bozma" talebiyle Yargıtay’a başvurdu. İstinaf, itiraz incelemesi tamamlanıncaya kadar infazın durdurulması ve itiraz işlemlerinin ikmali için dosyanın ivedi olarak gönderilmesini istedi.

Aynı gün infaz durdurma

Bunun üzerine Keskin Asliye Ceza Mahkemesi, aynı gün Çakıcı hakkında verilen 9 ay 10 gün hapis ezasının infazının durdurulmasına karar verdi ve dosyayı da Ankara İstinaf’a gönderdi. Alaattin Çakıcı, infaz indirim paketine göre bu cezası kesinleşse dahi cezaevine girmiyordu. Çakıcı, kapalı cezaevinden aynı gün açık cezaevi yoluyla tahliye olacaktı. Ancak bu ceza, Çakıcı’nın siciline geçecekti.

17 yıllık cezası da bozulmuştu

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2020 tarihinde Alaattin Çakıcı’yı, yeğeni Adem Çakıcı’ya karşı işlediği iddia edilen "Tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çakıcı’nın istinaf başvurusunu esastan reddetmişti. Dosya bu nedenle Yargıtay’a taşınmıştı.

Ancak Yargıtay Başsavcılığı, Çakıcı’nın cezasının "yetersiz gerekçe" nedeniyle bozulmasını talep etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de 26 Kasım’da kararı "savunma hakkı kısıtlandığı" iddiasıyla oybirliğiyle bozdu. Çakıcı’nın bu davası da yeniden görülecek.