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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

DİYARBAKIR'dan son gelen haber feci...Kentte kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler her yerde aranıyor. İki ağır yaralı var.

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Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi E. (40) idaresindeki otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, otomobildeki Ahmet D. ve Mehmet Ali E. (36) ağır yaralandı. Sürücü Mehmet Hanifi E, yaralılarıhastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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