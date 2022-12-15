Valilik duyurdu işte İstanbul'da bugün kapanacak yollar

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Meydanındaki saat 16.00'daki toplanma nedeniyle bazı yolların kapanacağını açıkladı.

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Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" diyerek çağrı yaptı. 6'lı masadaki liderlerinin de katılacağı Saraçhane'deki miting için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak.

İşte İstanbul Valiliğinin yazılı duyurusu:

Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak

yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trafiğe kapatılacak yollar ( Kapama Saati 14.00 – Program Bitimi )

- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı

Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)

- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

- Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu

Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır.)

Alternatif güzergahlar

- Vatan Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- Akdeniz Caddesi

- Halıcılar Caddesi

- Gençtürk Caddesi

- Horhor Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi