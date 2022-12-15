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6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli son dakika haberi

6 yaşında evlendirilen kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli son dakika haberi

İSTANBUL Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile damadı Kadir İstekli hakkında son dakika haberi var. 6 yaşında kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli dün polise teslim olmuştu. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

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İSTANBUL'da 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüz ve şiddete uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan H.K.G. davasında son dakika gelişme yaşandı. Daha önce tutuklama talebini reddeden mahkeme, itirazlar üzerine, dün genç kadının babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli'nin tutuklanmasını istedi.

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel teslim olmuştu

Haklarında tutuklama kararı çıkarılan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli dün akşam polise teslim olmuştu. Kararın ardından gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Aile Bakanlığı tutuklama istemişti

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirmiş ve kararını şöyle duyurmuştu:

-Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları ile bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin (H.K.G.'nin) ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

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