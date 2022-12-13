İsmailağa cemaatinden Mesut Demir 6 yaşında evlendirilen kız için konuştu cemaatine ters düştü

İSTANBUL'daki Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi gündemden düşmüyor. İsmailağa cemaati hocalarından Mesut Demir, Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayı ile ilgili "Bu bir iftiradır, tuzaktır, tezgahtır" dedi. Yusuf Ziya Gümüşel'i "büyük alim' olarak niteleyen Mesut Demir, "Hayatta öyle bir şey yapmaz' dedi. İsmailağa hocası LGTB'ye dikkatleri çekerek 6 yaşındaki kız olayını farklı bir eksene koymaya çalıştı.

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. İsmailağa Cemaati bugün yaptığı açıklama ile resmi nikah olmadan dini nikahı kabul etmediklerini ilan ederken, cemaate bağlı hocaları farklı konuşuyor.

Yusuf Ziya Gümüşel'i silmişlerdi

İsmailağa Cemaati daha önce yaptığı açıklamada Yusuf Ziya Gümüşel'in cemaatte bir görevi olmadığını sadece teması bulunduğunu belirtmişti. Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıkmayan İsmailağa cemaatı, Yusuf Ziya Gümüşel'in ismini sitesinden de silmişti.

Yusuf Ziya Gümüşel alimdir

Bugün İsmailağa Cemaati'nden Mesut Demir'in 6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili yaptığı açıklama cemaatine ters düştü. Yusuf Ziya Gümüşel’i “Büyük alim” olarak nitelendiren Mesut Demir, “Hayatta öyle bir yanlış yapmaz. Bütün milleti inandırmaya çalışıyorlar. Onların dertleri hükümeti 1 puan indirelim. Erbakan hocayı neyle indirdiler aşağıya, Ali Kankancı’larla indirdiler. Tamamıyla tuzaktır, tezgahtır bu” dedi.

Erkekleri erkeklerle evlendirmeye çalışıyorlar

Mesut Demir, Yusuf Ziya Gümüşel'i savunduğu videosunda olayı LGTB'ye bağladı ve şunları söyledi:

-“Sen git LGBT pisliklerini temizle. Erkekler erkeklerle evlenmek istiyor. Dünyanın en büyük ahlaksızlığı. Lut kavminin helakı sebebi. Onlardan bahsetmiyor hainler, onlar LGBT binalarını mühürlemiyorlar. Dertleri İslam’ı vurmak, işi gücü İslam’ı vurmak. Sağda solda nerde açık var onu arıyorlar.

İğneyi basıp konuşturuyorlar

-Hasan Mezarcı'yı ne hale getirdiler görmüyor musunuz, öyle hale gelecek bir adam mıydı? (Hasan Mezarcı kendini mesih ilan etmişti) Bir iğneyle, şöyle böyle ne işler çeviriyor onlar.

Alır müslümanın kızını iğneyi basar her türlü konuşturur. Zor şey değil bunlar.

-Guantamola'da esirlere ne yapıyorlar. Onlarda her türlü hainlik var. Adamların saçını traş edip devenin derisini yapıştırıyor güneşin altında bekletiyorlar. O deve derisi kuruyana kadar adamın kafasındaki tüm bilgiyi alıyorlar. Adam sıfır kilometre. Adamın önünde köpeğe kemiği atıyor köpek getiriyor. Bir daha atıyor adam koşup kemiği getiriyor. Bunları kullanıyor hainler işte. Fırsat onların ellerinde. Biz İslamın kıymetini bilemedik fırsat onların ellerine geçti.