6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki adamla evlendirdi! İğrenç nikahın fotoğrafları ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi, o dönem 29 aşında olan Kadir İstekli ile evlendirdi. İstekli, küçük kıla cinsel ilişkiye girdi. Yıllarca ne olduğunu anlayamayan küçük kız, kocası yapılan adamın ses kaydını alıp savcılığa gitti. Ses kaydında iğrenç olay tüm ayrıntılarıyla yer alırken, savcılığın dosyayı 2012 yılında kapattığı ortaya çıktı. 2022 Ekim ayında dosya tekrar açıldı ve iddianame çıktı. Gümüşel, eşi ve Kadir İstekli için 22'şer yıl hapis cezası istendi.