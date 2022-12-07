6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki adamla evlendirdi! İğrenç nikahın fotoğrafları ortaya çıktı
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yı 6 yaşında iken o dönem 29 yaşında olan müridi Kadir İstekli ile evlendirdi. O günden sonra İstekli, küçük kıza defalarca tecavüz etti. 6 yaşındaki kıza gelinlik giydirip fotoğrafları çekildi.. Küçük kız 14 yaşında anne oldu... Bebek denecek yaşta evlendirilen H.K.G.'nin düğün ve nişan fotoğrafları ortaya çıktı.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi, o dönem 29 aşında olan Kadir İstekli ile evlendirdi. İstekli, küçük kıla cinsel ilişkiye girdi. Yıllarca ne olduğunu anlayamayan küçük kız, kocası yapılan adamın ses kaydını alıp savcılığa gitti. Ses kaydında iğrenç olay tüm ayrıntılarıyla yer alırken, savcılığın dosyayı 2012 yılında kapattığı ortaya çıktı. 2022 Ekim ayında dosya tekrar açıldı ve iddianame çıktı. Gümüşel, eşi ve Kadir İstekli için 22'şer yıl hapis cezası istendi.
Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili fotoğraflar ortaya çıktı. Birgün yazarı Timur Soykan, bugünkü yazısında da “H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğraflara ulaştığını” yazdı.
“Fotoğrafların birinde H.K.G., 6 yaşında ve gelinlik içinde. Nişan fotoğrafında ise H.K.G. 13 yaşında ve kolunda bilezikler görünüyor."
"Tarikat kurallarına göre sarıklı, cübbeli ve sakallı olan Kadir İstekli ise çocuğa sarılıyor.”