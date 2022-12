Ömer Can Aslanhan adını Ezel Bayraktar yapıp ATV'ye çıktı! Müge Anlı : Allahım sana geliyorum

Yengesinin kanser tedavisi parasını yiyen Ömer Can Aslanhan, adını 'Ezel Bayraktar' yapıp canlı yayına çıktı. Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın arsızlığı karşısında 'tansiyonum çıktı' diyerek delirdi. Müge Anlı'nın 'bu tam dayaklık' dediği Ezel Bayraktar, izleyiciyi de çileden çıkardı. TDK sözlüğüne 'arsız yüzsüz' kelimesinin karşılığı olarak geçebilecek isim Ezel Bayraktar, pes dedirtti.

Türkiye yeni ismi Ezel Bayraktar olan Ömer Can Aslanhan vakasını Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti canlı yayına çıkanca duydu. Tuğba Bayraktar kanser olunca tedavi masrafları için eşi Mehmet Bayraktar, evini sattı. Mehmet Bayraktar, 300 bin lira tutan parayı saklasın diye kardeşi Ömer Can Aslanhan'a verdi. Parayı alan Ömer Can Aslanhan ortadan kaybolup sırra kadem bastı. Mehmet Bayraktar kanser hastası eşi Tuğba Bayraktar'ı yanına alıp Müge Anlı'ya çıktı. İşte Ömer Can Aslanhan vakası ile izleyici bu vesileyle tanıştı.

Adını 'Ezel Bayraktar' yapıp ortaya çıktı

Müge Anlı'nın ATV canlı yayınından aradığı Ömer Can Aslanhan, bugün ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programına gelen Ömer Can Aslanhan, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini ve artist olduğunu söyledi. Müge Anlı yeni ismi Ezel Bayraktar ile konuştukça hem onun hem izleyicinin tansiyonu zirve yaptı. 300 bin lirayı 3 ayda yediğini pişkinlikle itiraf eden Ezel Bayraktar, herkesi delirtti.

Maskeyle geldi yüzünü açtı

Canlı yayına maske ile çıkan Ezel Bayraktar, Müge Anlı'nın, "Ben şu an yüzümü göstermek istemiyorum. Eee oyuncu olmayacak mısın, aç yüzünü göster" ısrarının ardından maskesini çıkardı. Kendisini 'oyuncu oldum' diye lanse eden Ezel Bayraktar, "Ben oyuncu olacağım, bir dizi projem var. İmzalar atıldı." açıklamalarını yaptı. 300 bin lirayı ailesine tekrar ödeyeceğini söyleyen Ezel Bayraktar, Müge Anlı "hadi ver parayı' deyince "Şu an veremem, para çar çur oldu ama oyunculuktan kazanınca vereceğim" dedi.

Parayı Antalya'da yedim

Ezel Bayraktar'ın anlattıkları kadar sergilediği yüzsüz tavır çileden çıkardı. Müge Anlı "tam dayaklık' diye durumu özetlerken, mevzu ne zaman çaldığı 300 bin liraya gelse Ezel Bayraktar arsızlığında zirveye çıktı. Müge Anlı tekrar tekrar 300 bin lirayı nerede harcadığını sorunca "Antalya'ya tatile gittim. Gün oldu 10 bin lira harcadım' dedi. Müge Anlı "geceliği kaç paraydı bu otelin 5 yıldızlı mıydı' diye sorunca, "Hayır normal bir oteldi' karşılığını verdi. 3 ayda normal bir otelde parayı nasıl yediğini ise izah edemediği gibi etmeye teşebbüs de etmedi.

Parayı çalmadım onlar verdi

Ezel Bayraktar kanseri hastası yengesinin tedavisi parasını çalma ithamına da yüzsüz yanıtlar verdi. Yengesinin kanser hastası olduğunu bilmediğini iddia eden Ezel Bayraktar "Ben parayı çalmadım ki onlar verdi. Parayı kendime yatırım yaptım, sağa sola harcadım" diyerek Müge Anlı'nın tansiyonunu bir kez daha çıkardı.

Yengem hırsız

Kendisinin yaptığı hırsızlığı "Ben çalmadım onlar verdi" diyerek yadsıyan Ezel Bayraktar, kanser hastası yengesini hırsız olmakla itham etti. "Kendisi AVM'lerden hırsızlık yapıyordu" diyen Ezel Bayraktar, "ben hırsızlık yapma dedim. Neden kanser olduğunu bir düşünsün, hırsızlık yaptığı için oldu." ifadelerini kullandı.

Parayı bana verdiler ben ayakçı mıyım?

Ezel Bayraktar'ın parayı çalma sebebi de akıllara zarardı. Ağabeyinin parayı kendisine bankaya yatırsın diye verdiğini söyleyen Ezel Bayraktar "Ben ayakçı mıyım, ben de parayı aldım gittim. Kendisi o paranın faizini yemek istiyordu. Bana paranın faizi benim" dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Kendi paraları elbette faizini onlar alacak" dedi.