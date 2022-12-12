Bakan Nureddin Nebati'nin EYT tepkisi olay oldu! Asgari ücret için de fakir fukara lafı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati‘nin, genel kurul öncesi bir gazetecinin EYT sorusuna verdiği tepki gündem oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği görüşme öncesinde Nebati, “EYT mi” diyerek gülümsedi, sonrasında ise yoluna devam etti. Nurettin Nebati'nin asgari ücretle ilgili de 'fakir fukara' yorumunda bulunması sosyal medyada en çok konuşulan diğer konuydu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) platformundaki milyonlarca vatandaş, iktidarın kendilerine yönelik vereceği kararı merakla bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ise merakla beklenen konuyla ilgili sorulan soruya verdiği tepki gündem oldu.

Bir gazeteci, Nebati’ye EYT ile ilgili soru yöneltirken, Nebati “EYT mi” diyerek gülümsedi. Soruya yanıt vermeyen Nebati, genel kurulun gerçekleştirileceği salona doğru yürümeye devam etti.

Asgari ücretle ilgili sözleri de olay oydu

Nurettin Nebati'nin bugün Vahap Munyar’a verdiği demeçteki asgari ücret sözleriyle de olay oldu. Nurettin Nebati, asgari ücret için şöyle dedi: