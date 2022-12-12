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Maç bitti holiganlar terör estirdi! Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü: Satırla böyle yakalandı!

EDİRNE’de amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 taraftar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de amatör lig karşılaşmasında Keşanspor ile Kirişhanespor karşı karşıya geldi. 90 dakika Keşanspor 'un 4-0’lık galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın ve yan tarafta oynanan Yıldırımspor takım taraftarlarının arasında tartışma çıktı.

Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarların birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. Ayrıca kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde stattan çıkarıldı. Daha sonra yaralanan 1 taraftar ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Saraçhane Stadı'na gelen bazı taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri elle geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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