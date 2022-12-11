BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.075,92
POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan çok tehlikeli bir video! 'Gaziantep'te çatışma çıktı'

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde sığınmacılar üzerinden yürüttüğü siyasette şimdi de 'çatışma' videosu paylaştı... Özdağ'ın hazırlattığı kurgu videoda Gaziantep'te Türklerle Suriyeliler çatışıyor...

Sessiz İstila adlı kısa filmiyle büyük tepki gören Zafer Partisi, gerilim ve korku siyasetine tam gaz devam ediyor. Bizzat Ümit Özdağ tarafından paylaşılan "Uyanış" adlı kurgu videosuda aha önceki yayınlanan Sessiz İstila gibi ileri bir tarihi anlatıyor.

Videoda Gaziantep'te Türkler ve Suriyeliler iç çatışmaya çıkıyor ve bu olayda çok kişi hayatını kaybediyor.  Terör örgütü IŞİD ise güney illerindeki devlet dairelerine saldırılar düzenliyor. Videoda bu olayların arkasındaki güç olarak da İngiliz istihbaratı gösteriliyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da izdiham! Yüzde 50 indirimi duyan oraya koştu: Tava için kadını ısırdı!
Ankara'da izdiham! Yüzde 50 indirimi duyan oraya koştu: Tava için kadını ısırdı!
13 yaşındaki çocuk adamı boynundan bıçakladı
13 yaşındaki çocuk adamı boynundan bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun klibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun klibi
Adana’da traktör devrilmesi sonucu çok sayıda işçi yaralandı
Adana’da traktör devrilmesi sonucu çok sayıda işçi yaralandı
Terk edilmiş köyde çektiği videoyu 5 milyon kişi izledi
Terk edilmiş köyde çektiği videoyu 5 milyon kişi izledi
Ali Sürmeli'den duygulandıran sözler:" Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti"
Ali Sürmeli'den duygulandıran sözler:" Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 6 yaşında evlendirilen kız iddiaları! Çarşafı çıkarmış mini etek giymiş LGBT ve...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 6 yaşında evlendirilen kız iddiaları! Çarşafı çıkarmış mini etek giymiş LGBT ve...
Galatasaray'da Gomis'ten iddialı sözler: "Hala 10-15 gol atabilirim
Galatasaray'da Gomis'ten iddialı sözler: "Hala 10-15 gol atabilirim
Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada! Kafalarına bazayla vurup...
Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada! Kafalarına bazayla vurup...
7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir! 6 yaşındaki kızla TT olan Nurettin Yıldız videosu
7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir! 6 yaşındaki kızla TT olan Nurettin Yıldız videosu
Celine Dion’dan üzen haber: Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok!
Celine Dion’dan üzen haber: Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok!
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! İçerde mahsur kalanlar oldu
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! İçerde mahsur kalanlar oldu