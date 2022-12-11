Ümit Özdağ'dan çok tehlikeli bir video! 'Gaziantep'te çatışma çıktı'

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde sığınmacılar üzerinden yürüttüğü siyasette şimdi de 'çatışma' videosu paylaştı... Özdağ'ın hazırlattığı kurgu videoda Gaziantep'te Türklerle Suriyeliler çatışıyor...

Sessiz İstila adlı kısa filmiyle büyük tepki gören Zafer Partisi, gerilim ve korku siyasetine tam gaz devam ediyor. Bizzat Ümit Özdağ tarafından paylaşılan "Uyanış" adlı kurgu videosuda aha önceki yayınlanan Sessiz İstila gibi ileri bir tarihi anlatıyor.

Videoda Gaziantep'te Türkler ve Suriyeliler iç çatışmaya çıkıyor ve bu olayda çok kişi hayatını kaybediyor. Terör örgütü IŞİD ise güney illerindeki devlet dairelerine saldırılar düzenliyor. Videoda bu olayların arkasındaki güç olarak da İngiliz istihbaratı gösteriliyor.