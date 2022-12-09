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Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! İçerde mahsur kalanlar oldu

İSTANBUL Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel binasındakiler tahliye edilirken, söndürme çalışmaları nedeniyle Çırağan Caddesi de trafiğe kapatıldı.

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel bölümünün dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalanlar oldu.

Çalışmalar nedeniyle binadakiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Destek olmak için farklı ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Söndürme çalışmaları nedeniyle Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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