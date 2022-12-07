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Şahan Gökbakar anlattı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'naber tombişim?' dedi'

TV100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un konuğu olan ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili aynısını ve gezi olaylarında yayınlanan görüntülerle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökbakar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kere görüştüğünü belirterek, "‘Naber tombişim?’ dedi bana, garip geldi. İlk tanıştığın birine bunu söyler misin? ‘İyiyim, siz nasılsınız?’ dedim" dedi.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, tv100’de yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. Gökbakar programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili aynısını paylaştı. Ünlü komedyen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'naber tombişim?' dedi'
Gökbakar ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kere görüştüğünü belirterek, "‘Naber tombişim?’ dedi bana, garip geldi. İlk tanıştığın birine bunu söyler misin? ‘İyiyim, siz nasılsınız?’ dedim. Tombiş olarak öyle cevap verdim. Bu anı var dedim. 'İyi bunu anlatır mısınız' dediler. İyi anlatırım dedim. Anlattım, aradan 8 ay geçti, Gezi oldu. Bunun montajını Gezi’den 4 ay sonra yayınladılar. Anladın mı şimdi?" diye konuştu.

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