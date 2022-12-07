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Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'Cami odasına karı getiren imamlar var' anısı

Türkiye Karabük'te bir imamın camide başka bir kadınla karısına basılması ve Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını imam nikahıyla 29 yaşındaki adamla evlendirilmesini konuşuyor. Cübbeli Ahmet Hoca, iki olay için de açtı ağzını yumdu gözünü...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken 29 yaşındaki müridiyle imam nikahıyla evlendirmesi hakkında, “Bunu ben dinde görmediğim gibi aklım da almıyor” yorumunu yaptı.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin, babasının kendisini 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini' ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olmuştu. H.K.G.'nin 14 yaşında doğum yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Ben o kişiyle 15 yıldır görüşmem

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın Başkanı Zusuf Ziya Gümüşel'in imza attığı skandalı Cübbeli Ahmet’e sordu. “O olayın aslını bilmiyorum. Benim yaklaşık 15 yıldır görüşmediğim kişinin yaptığı belirtilen konu mahkemeye intikal etmiş" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, şöyle devam etti:

Ne İslam'da ne Kur'an'da böyle bir şey yok

"6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hiç caiz olur mu? Ne İslam'da ne dinde ne Kur'an'da böyle bir şey olmaz. Ama hani Anadolu'da ‘Beşik kertmesi' olayı vardır. Bu, ergenliğe erdikten sonra 14- 15 yaşına gelir. O nikah ya devam eder ya da etmez. Evlilik öyle 6 yaşında olacak işler değil. Bunu ben dinde görmediğim gibi aklım da almıyor. Bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor.”

'Cami odasına karı getirenler var'

Cübbeli Ahmet Hoca, Karabük'ün Sipahiler Köyü imamının camide başka bir kadınla iken karısına basılmasıyla ilgili de 2 yıl önce yayınladığı bir videoda anlattıklarını hatırlattı. Cübbeli Ahmet Hoca, o kasetinde İstanbul'da bir cami imamının caminin içine televizyon kurup izlediğini, kendisine tepki gösteren kişiye de "Biz bu piyasada iyiyiz. İmam odasına, cami odasına karı getirenler var" karşılığı verdiğini anlattı.  

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