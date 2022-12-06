BIST 5.002
DOLAR 18,64
EURO 19,58
ALTIN 1.063,29
MEDYA

Özlem Gürses Metin Külünk'ün kendisini tanımamasına fena bozuldu

AK Partili Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un YouTube programına katıldı. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Külünk, Gazeteci Özlem Gürses'i tanımayarak ismini sordu.

Eski Jandarma Kıdemli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, YouTube'daki Mevzular Açık Mikrofon programına siyasetçileri ağırlamaya devam ediyor. Babalı TV kanalında yayınlanan programın son konuğu ise AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Metin Külünk oldu.

Metin Külünk, seyircilerden gelen soruları yanıtlarken mikrofonu bir ara CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Özlem Gürses eline aldı. Özlem Gürses'in sorusunu sorduğu esnada Metin Külünk'ün ismini sorması, Özlem Gürses'i bir anda bozdu. Özlem Gürses, Metin Külünk'ün kendini tanımaması üzerine "Ne kadar güzel beni tanımıyorsunuz. Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinde, en çok izlenen televizyonlarında çalıştım" diyerek karşılık verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
BİM'e racon kesti: 'BİM'in kudurmuş CEO'su denen Cino Galip Aykaç BİM'leri kapattıracağız'
BİM'e racon kesti: 'BİM'in kudurmuş CEO'su denen Cino Galip Aykaç BİM'leri kapattıracağız'
CHP'li Engin Altan TBMM bütçe görüşmelerinde telefonda oyun oynadı! Sosyal medya yıkıldı...
CHP'li Engin Altan TBMM bütçe görüşmelerinde telefonda oyun oynadı! Sosyal medya yıkıldı...
Kırıkkale'deki tüm BİM'leri kapattıracağız! Galip Aykaç denen 'cino'...
Kırıkkale'deki tüm BİM'leri kapattıracağız! Galip Aykaç denen 'cino'...
İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüdü! Genç kadın herkesi şoke etti: O anlar kamerada!
İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüdü! Genç kadın herkesi şoke etti: O anlar kamerada!
Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi
Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır'ın asgari ücret hesabı olay! Geçen yıl 871 lira bu yıl 1.648 lira
İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır'ın asgari ücret hesabı olay! Geçen yıl 871 lira bu yıl 1.648 lira
Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? 6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun bombası
Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? 6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun bombası
İstanbul'da taksici hava almak için camı açan turisti 'sarhoşsun' deyip yumrukladı
İstanbul'da taksici hava almak için camı açan turisti 'sarhoşsun' deyip yumrukladı