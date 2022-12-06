Özlem Gürses Metin Külünk'ün kendisini tanımamasına fena bozuldu

AK Partili Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un YouTube programına katıldı. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Külünk, Gazeteci Özlem Gürses'i tanımayarak ismini sordu.

Eski Jandarma Kıdemli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, YouTube'daki Mevzular Açık Mikrofon programına siyasetçileri ağırlamaya devam ediyor. Babalı TV kanalında yayınlanan programın son konuğu ise AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Metin Külünk oldu.

Metin Külünk, seyircilerden gelen soruları yanıtlarken mikrofonu bir ara CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Özlem Gürses eline aldı. Özlem Gürses'in sorusunu sorduğu esnada Metin Külünk'ün ismini sorması, Özlem Gürses'i bir anda bozdu. Özlem Gürses, Metin Külünk'ün kendini tanımaması üzerine "Ne kadar güzel beni tanımıyorsunuz. Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinde, en çok izlenen televizyonlarında çalıştım" diyerek karşılık verdi.